Василий Петров
Место рождениядеревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения05.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1882 ст.
Отец: Петр Стефанов
Мать: Анастасия Евмениева
Восприемники при крещении крестьяне Григорий Иосифов и Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
06.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Становова (Воронова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.
Дочь: Воронова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Дочь: Мертворожденная дочь
Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно