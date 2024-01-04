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Василий Петров

Место рождения

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

05.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1882 ст.

Отец: Петр Стефанов

Мать: Анастасия Евмениева

Восприемники при крещении крестьяне Григорий Иосифов и Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Елена Васильевна

Крещение
06.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Становова (Воронова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.

Дочь: Воронова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Мертворожденная дочь

Мать ребёнка: Воронова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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