Кравченко (Kravchenko) (Шарапова (Scharapova)) Ольга (Olga) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Kravchenko) (Шарапова (Scharapova)) Ольга (Olga)

Кравченко (Kravchenko) (Шарапова (Scharapova)) Ольга (Olga)

avatar

Место рождения

г.Березники Пермской области

Дата рождения

08.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1973

Отец: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)

Мать: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)

г.Березники Пермской области
Бракосочетание
24.12.1992

Муж: Кравченко Владимир (Vladimir)

Калининград
Супруг(-а): Ольга Кравченко (Шарапова)
Рождение ребёнка
29.12.1997

Дочь: Мария (Maria)

Отец ребёнка: Кравченко Владимир (Vladimir)

Калининград
Бракосочетание
26.03.2022

Муж: Неизвестно Геннадий Павлович

Калининград
Развод
Неизвестно

Муж: Кравченко Владимир (Vladimir)

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close