Кравченко (Kravchenko) (Шарапова (Scharapova)) Ольга (Olga)
Место рожденияг.Березники Пермской области
Дата рождения08.02.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1973
Отец: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)
Мать: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)
г.Березники Пермской области
Бракосочетание
24.12.1992
Калининград
Супруг(-а): Ольга Кравченко (Шарапова)
Рождение ребёнка
29.12.1997
Дочь: Мария (Maria)
Отец ребёнка: Кравченко Владимир (Vladimir)
Калининград
Бракосочетание
26.03.2022
Калининград
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно