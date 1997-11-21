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Матросов Виктор Павлович

Место рождения

Серов, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

01.05.1950

Дата смерти

21.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матросова Алевтина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Алевтина Павловна

Смерть
21.11.1997
Верхний Ат-Урях, Ягоднинский, Магаданская область
Причина смерти: острая ишемия миокарада
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