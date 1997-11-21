Матросов Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1950
Дата смерти21.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950
Рождение ребёнка
14.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матросова Алевтина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1997
Верхний Ат-Урях, Ягоднинский, Магаданская область
Причина смерти: острая ишемия миокарада