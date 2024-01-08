Никитина Аграфена Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Аграфена Архиповна

Никитина Аграфена Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 33 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13) Упоминается в возрасте 49 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Павел Крисанович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Никитин Никита Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13)
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Никитин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 27 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Никитина) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13)
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Никитина) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13) Упоминается в возрасте 20 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Никитин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Никитин Иона Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 1,5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17) с пометкой, что первоначально был запи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Никитин Николай Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте полугода в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Никитин Егор Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Никитина) Елена Павловна

Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.