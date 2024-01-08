Никитина Аграфена Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 33 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13) Упоминается в возрасте 49 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13)
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Никитин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 27 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Никитина) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Никитина) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 63 (№13) Упоминается в возрасте 20 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 1,5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17) с пометкой, что первоначально был запи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте полугода в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13)
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Никитина) Елена Павловна
Отец ребёнка: Никитин Павел Крисанович
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Смерть
Неизвестно