Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Конон Михайлович (Михеевич)
Отец ребёнка: Михей (Михаил) Андрианович
Бракосочетание
До 1830
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 28 лет.
Смерть
Неизвестно