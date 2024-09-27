Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Конон Михайлович (Михеевич)

Отец ребёнка: Михей (Михаил) Андрианович

Бракосочетание
До 1830

Муж: Михей (Михаил) Андрианович

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 28 лет.
Смерть
Неизвестно

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