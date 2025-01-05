Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна
Место рожденияп.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР
Дата рождения13.05.1975
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1975
п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР
Бракосочетание
15.07.1995
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1995
Дочь: (Тюкачева) Мария Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.2005
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан