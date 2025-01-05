Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна 13.05.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна

Место рождения

п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР

Дата рождения

13.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1975

Отец: Волосенко Иван Иванович

Мать: Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна

п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР
Бракосочетание
15.07.1995

Муж: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1995

Дочь: (Тюкачева) Мария Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.2005

Сын: Тюкачев Денис Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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