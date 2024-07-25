Джиквас Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжиквас Дмитрий Алексеевич

Джиквас Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Джиквас Алексей Павлович

Мать: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Джиквас Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
06.10.1833

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Джиквас Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
17.05.1841

Сын: Петр

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прохор

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Джиквас Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
14.05.1850

Сын: Джиквас Исидор Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Иустинья

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лев

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.