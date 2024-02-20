Карый / Карий / Владимир Филиппович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Дата рождения03.08.1921
Дата смерти26.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
03.08.1921
Отец: Карый Филипп Игнатьевич
Мать: Карая Ксения Архиповна
СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Военная награда
10.01.1944
Приказ № 23/н , издан ВС 90 гв сд о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-149
Рождение ребёнка
23.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая Ольга
Рождение ребёнка
31.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая Ольга
Военная награда
12.06.1968
Указом ПВС СССР награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , шк-38,ящ-4
Военная награда
06.04.1985
Приказом МО СССР Об юбилейном награждении орденом «Отечественной войны» 1ст.
ЦАМО РФ , шк-24,ящ-14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая Ольга
Смерть
26.04.1991