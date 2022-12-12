Шамсизигана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсизигана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахмедьян Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хисматулла Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гизатулла Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Габбас Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Габдултагир Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тазитдин Абдулзямильов

Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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