Шамсизигана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Габбас Абдулзямильов
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Габдултагир Абдулзямильов
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Абдулзямиль Фаизгиреев
Место жительства
Неизвестно