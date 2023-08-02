Яковлев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Анатолий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1961

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
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