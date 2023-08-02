Яковлев Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1961
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1995