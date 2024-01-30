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Никифоров Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Никифор Данилович

Мать: Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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