Никифоров Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Никифор Данилович
Мать: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно