Усольцев Артамон Феодорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиМежду 1912 и 1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Усольцев Федор
Мать: не указана
Сын: Усольцев Максим Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Дочь: Апарина Акулина Артамоновна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Карп Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Михаил Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Андриан Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Еремей Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Иван Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Дочь: Усольцева Агафия Артамоновна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Сын: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Дочь: Усольцева Анна Артамоновна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна
Дочь: Усольцева Марфа Артамоновна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина Николаевна