Голикова Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Голиков Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1927

Сын: Голиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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