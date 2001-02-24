Бахменд (Шухмахер) Елена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменд (Шухмахер) Елена Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1917

Дата смерти

24.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917

Отец: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

Мать: Шухмахер Соша Лейбовна

Рождение ребёнка
21.04.1941

Сын: Бахменд Альберт Борисович

Отец ребёнка: Бахменд Борис Генохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахменд Борис Генохович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Бахменд Борис Генохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахменд Борис Генохович

Смерть
24.02.2001
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