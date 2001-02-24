Бахменд (Шухмахер) Елена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1917
Дата смерти24.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917
Рождение ребёнка
21.04.1941
Сын: Бахменд Альберт Борисович
Отец ребёнка: Бахменд Борис Генохович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Бахменд Борис Генохович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2001