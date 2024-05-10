Юсупов Исмагил Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Исмагил Юсупович

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибизиган

Рождение ребёнка
1906

Сын: Юсупов Ибрагим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Юсупов Исхак

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Юсупов Хасан

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Юсупов Магсумян

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
1930
Смерть
Неизвестно

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