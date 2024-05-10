Юсупов Исмагил Юсупович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибизиган
Рождение ребёнка
1906
Сын: Юсупов Ибрагим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Юсупов Исхак
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Юсупов Хасан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Юсупов Магсумян
Мать ребёнка: не указана
Арест
1930
Смерть
Неизвестно