Пеньков Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1818
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Пеньков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Тарбаева Харитония Евдокимовна
Мать ребёнка: Пенькова Неонила Афанасьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пеньков Герасим Евдокимович
Мать ребёнка: Пенькова Неонила Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818