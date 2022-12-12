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Пеньков Евдоким Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Пеньков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Тарбаева Харитония Евдокимовна

Мать ребёнка: Пенькова Неонила Афанасьева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пеньков Герасим Евдокимович

Мать ребёнка: Пенькова Неонила Афанасьева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Неонила Афанасьева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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