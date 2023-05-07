Борисова Екатерина Феропонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1905
Дочь: Мищенко Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Борисов Митрофан Егорович
Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
21.09.1916
Дочь: Таганова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич
Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно