Борисова Екатерина Феропонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Екатерина Феропонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1905

Дочь: Мищенко Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Борисов Митрофан Егорович

Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Борисов Илья Егорович

Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
21.09.1916

Дочь: Таганова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Кузьмич

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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