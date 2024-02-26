Елена Андреева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кононов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Петр Яковлев (Ич)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Дарья Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Константин Яковлев (Ич)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Устинья Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ирина Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Афимья Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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