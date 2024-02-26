Елена Андреева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кононов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Петр Яковлев (Ич)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Дарья Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Устинья Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ирина Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Афимья Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Кононов (Ич)
Смерть
Неизвестно