Левонюк Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1928

Сын: Левонюк Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Левонюк Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Левонюк Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Левонюк Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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