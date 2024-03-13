Левонюк Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1928
Отец ребёнка: Левонюк Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1933
Сын: Левонюк Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Левонюк Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно