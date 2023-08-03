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(Бякова) Параскева Демидовна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1890

Отец: Бяков Демид Кондратьевич

Мать: Бякова Дарья Николаевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.08.1908

Муж: Малых Николай Трофимович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249 Оба первым браком 23 жениху, 17 невесте. Поручители жениха: Николай Варфоломеевич Бяков и Еромолай Иванович Б... Показать все
Смерть
Неизвестно

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