(Бякова) Параскева Демидовна
Место рождения
Дата рождения11.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1890
Отец: Бяков Демид Кондратьевич
Мать: Бякова Дарья Николаевна
Бракосочетание
18.08.1908
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249 Оба первым браком 23 жениху, 17 невесте. Поручители жениха: Николай Варфоломеевич Бяков и Еромолай Иванович Б... Показать все
Смерть
Неизвестно