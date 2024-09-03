Абдулганиев Владик Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулганиев Владик Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.?

Сын: Абдулганиев Игорь Владикович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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