Абдулганиев Владик Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.?
Сын: Абдулганиев Игорь Владикович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности