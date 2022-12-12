Макунин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1988
Дочь: Макунина Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Макунина Ольга Владимировна
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.2002
Дочь: Макунина Арина Владимировна
Мать ребёнка: Макунина Ольга Владимировна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно