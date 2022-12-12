Макунин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакунин Владимир

Макунин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1988

Дочь: Макунина Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Макунина Ольга Владимировна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.2002

Дочь: Макунина Арина Владимировна

Мать ребёнка: Макунина Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макунина Ольга Владимировна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close