Жаденова (Жаденова) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаденова (Жаденова) Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самусева (жаденова) Васильевна

Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарахман (жаденова) ?

Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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