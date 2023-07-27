Жаденова (Жаденова) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаденов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаденов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самусева (жаденова) Васильевна
Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарахман (жаденова) ?
Отец ребёнка: Жаденов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно