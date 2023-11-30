Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ишмамятов Абдрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнисова (Юнисова) Хамжия
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Абдулмяжитова (Абдулмяжитова) Шарифя
Мать ребёнка: Юнисова (Юнисова) Хамжия
Смерть
Неизвестно