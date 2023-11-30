Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ишмамятов Абдрахман

Мать: Биккулова (Биккулова) Салихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнисова (Юнисова) Хамжия

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Абдулмяжитова (Абдулмяжитова) Шарифя

Мать ребёнка: Юнисова (Юнисова) Хамжия

Смерть
Неизвестно

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