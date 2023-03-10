Дубовик Севастьян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дубовик Степан Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Сын: Дубовик Андрей Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Севостьяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Сын: Дубовик Дионисий Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Сын: Дубовик Андриян Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Сын: Дубовик Даниил Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Дочь: (Дубовик) Александра Севостьяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Дочь: (Дубовик) Марфа Севостьяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Сын: Дубовик Иван Севостьянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна