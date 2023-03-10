Дубовик Севастьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Севастьян Васильевич

Дубовик Севастьян Васильевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дубовик Степан Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дубовик Андрей Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Севостьяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубовик Дионисий Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дубовик Андриян Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дубовик Даниил Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Дубовик) Александра Севостьяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Дубовик) Марфа Севостьяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дубовик Иван Севостьянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.