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Самарин Александр Владимирович
Самарин Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1986
Пол
Мужской
Отец
Самарин Владимир Николаевич
1952 г.р.
Мать
Самарина (Калмыкова) Валентина Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец:
Самарин Владимир Николаевич
Мать:
Самарина Валентина Николаевна
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