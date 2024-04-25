Маркова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1979
Рождение ребёнка
22.12.2007
Дочь: Осепян Маргарита Суреновна
Отец ребёнка: Осепян Сурен Сергеевич
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.11.2014
Дочь: Маркова Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Марков Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно