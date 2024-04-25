Маркова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1979

Отец: Лошкарёв Николай Егорович

Мать: Сотникова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
22.12.2007

Дочь: Осепян Маргарита Суреновна

Отец ребёнка: Осепян Сурен Сергеевич

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.11.2014

Дочь: Маркова Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Марков Сергей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Сергей Вячеславович

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