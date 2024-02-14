Заббаров Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаббаров Карим

Заббаров Карим

Место рождения

Октябрьский район, д. Степное Озеро

Дата рождения

1896

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Зяббар

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Закирова) Фатыма

Смерть
1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.