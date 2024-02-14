Заббаров Карим
Место рожденияОктябрьский район, д. Степное Озеро
Дата рождения1896
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Зяббар
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Зяббаров Карам Зябборович красноармеец Дата рождения __.__.1896 Место рождения Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Ст. Озеро Дата и место призыва Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Военно-пересыльный пункт 199 зсп Прибыл в часть 20.12.1942 Воинская часть 11 зсп 31 зсбр ( 11 зсп, 31 зсбр ) Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8495 Номер описи ист. информации 36899с Номер дела ист. информации 10
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Закирова) Фатыма
Смерть
1974