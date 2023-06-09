Харитона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитона Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1837
Ключевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Редькин Андрей Елистратов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1840

Дочь: (Реткина) Васса Андреева

Отец ребёнка: Редькин Андрей Елистратов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1841

Сын: Реткин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Редькин Андрей Елистратов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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