Харитона Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1837
Ключевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
08.08.1840
Дочь: (Реткина) Васса Андреева
Отец ребёнка: Редькин Андрей Елистратов
Рождение ребёнка
02.11.1841
Отец ребёнка: Редькин Андрей Елистратов