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Горбачёв Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Горбачёв Василий

Мать: не указана

7 ревизия (1816) - 50 лет
Рождение ребёнка
1784

Сын: Горбачёв Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Горбачёв Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Горбачёв Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбачёв Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816).
Смерть
После 1816
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