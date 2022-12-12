Горбачёв Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Горбачёв Василий
Мать: не указана
7 ревизия (1816) - 50 лет
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горбачёв Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Горбачёв Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Горбачёв Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Горбачёв Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816).
Смерть
После 1816