Шапошникова Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шапошников Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Шапошников Семён Иванович
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно