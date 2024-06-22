Шапошникова Екатерина Кирилловна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШапошникова Екатерина Кирилловна

Шапошникова Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапошников Семён Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шапошников Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Шапошников Семён Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.