Шабельский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабельский Петр Иванович

Шабельский Петр Иванович

Место рождения

Молдавия, Оргеевский уезд, с.Мелешень

Дата рождения

01.02.1851

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1851

Отец: Шабельский Иван Павлович

Мать: Шабельская София Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Шабельская) Софья Петровна

Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна

Рождение ребёнка
20.09.1884

Сын: Шабельский Иван Петрович

Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна

Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Шабельский Петр Петрович

Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна

Смерть
1908
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.