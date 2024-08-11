Шабельский Петр Иванович
Место рожденияМолдавия, Оргеевский уезд, с.Мелешень
Дата рождения01.02.1851
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1851
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Шабельская) Софья Петровна
Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна
Рождение ребёнка
20.09.1884
Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна
Рождение ребёнка
11.10.1885
Мать ребёнка: Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно