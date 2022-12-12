Купреянов Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1789
Дата смерти23.03.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789
Смерть
23.03.1874
Место жительства
По 1874