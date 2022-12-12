Купреянов Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянов Павел Яковлевич

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Место рождения

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

04.08.1789

Дата смерти

23.03.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1789
Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Смерть
23.03.1874
Троице-Лобаново, Ступино, Московская область
Место жительства
По 1874
Троице-Лобаново, Ступино, Московская область
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