Надеева Стефанида Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надеева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Надеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Надеев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1887
Сын: Надеев Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1889
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1890
Дочь: Надеева Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1893
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1903
Дочь: Надеева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно