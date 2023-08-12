Надеева Стефанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Стефанида Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Надеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Надеев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1887

Сын: Надеев Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Надеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Дочь: Надеева Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1893

Сын: Надеев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Дочь: Надеева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Надеев Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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