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Мухаметжанов Махмут

Место рождения

г.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская

Дата рождения

28.05.1892

Дата смерти

28.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1892

Отец: Насыров Мухаметжан

Мать: Насырова Фатима

г.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская
Рождение ребёнка
26.11.1942

Сын: Мухамеджанов Артур

Мать ребёнка: Мухамеджанова Асьма

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамеджанова Асьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамеджанова Асьма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамеджанова Асьма

село Уразовка
4 -й брак познакомились в село Уразовка дед приехал в дом своих родетелей ныне дом по адресу ул. Садовая д.18 ( радовой дом) а бабушка работала заотехником
Смерть
28.09.1983
село Уразовка
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка
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