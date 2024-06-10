(Васильева) Стефанида Васильевна 1740 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Васильева) Стефанида Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Иван Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Евсеев Иосиф(Осип) Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Евсеева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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