(Васильева) Стефанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Евсеев Иосиф(Осип) Иванович
Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Евсеева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно