Ponichtera (Zdziarstek) Ewa
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Zdziarstek Wawrzyniec
Мать: Zdziarstek (Kopacz) Anna
Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
01.10.1793
Сын: Ponichtera Stanisław
Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/
BIAŁEBŁOTO
Рождение ребёнка
17.12.1798
Дочь: Mikołajczyk-Zyśk (Ponichtera) Łucja
Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/
Białe Błoto , Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
03.08.1808
Сын: Ponichtera Piotr
Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/
Białe Błoto
Бракосочетание
20.04.1818
Białe Błoto/Poręba akt 12/1818
Смерть
Неизвестно