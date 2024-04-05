Ponichtera (Zdziarstek) Ewa Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera (Zdziarstek) Ewa

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Zdziarstek Wawrzyniec

Мать: Zdziarstek (Kopacz) Anna

Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
01.10.1793

Сын: Ponichtera Stanisław

Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/

BIAŁEBŁOTO
Рождение ребёнка
17.12.1798

Дочь: Mikołajczyk-Zyśk (Ponichtera) Łucja

Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/

Białe Błoto , Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
03.08.1808

Сын: Ponichtera Piotr

Отец ребёнка: Ponichtera Felicjan Ponichtera/

Białe Błoto
Бракосочетание
20.04.1818

Муж: Ponichtera Felicjan Ponichtera/

Białe Błoto/Poręba akt 12/1818
Смерть
Неизвестно

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