Трофимова (Габова) Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Габов Роман
Рождение ребёнка
12.02.1815
Дочь: Трофимова Мариямия Осиповна-Иосифовна
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Трофимова Агафия Осиповна-Иосифовна
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Трофимов Василий Осипович-Иосифович
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
19.07.1818
Дочь: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофимов Александр Осипович-Иосифович
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трофимов Андрей Осипович-Иосифович
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Трофимова Федосья Осиповна-Иосифовна
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Трофимова Акулина Осипович-Иосифовна
Отец ребёнка: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Смерть
Неизвестно