Феодосия или Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия или Аксинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лидовской Афанасий Федорович?

Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лидовской Или Ледовской Или Ледовских Афанасий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лидовской Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Акулина кулюшка

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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