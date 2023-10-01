Феодосия или Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1900
Рождение ребёнка
21.10.1900
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лидовской Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Яков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Акулина кулюшка
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно