Горбачёв Савелий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Горбачёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Мария Савельевна
Мать ребёнка: Горбачёва Анфиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно