Горбачёв Савелий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Савелий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Горбачёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Мария Савельевна

Мать ребёнка: Горбачёва Анфиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Анфиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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