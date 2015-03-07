Воронкина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1969
Дата смерти07.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1969
Рождение ребёнка
27.09.1985
Сын: Мироненко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.1989
Дочь: Соколенко Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1997
Дочь: Барма Кристина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.03.2015