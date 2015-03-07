Воронкина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронкина Ирина Николаевна

Воронкина Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1969

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1969

Отец: Ковалёв Николай Дмитриевич

Мать: Ковалёва Светлана Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1985

Сын: Мироненко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.03.1989

Дочь: Соколенко Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1997

Дочь: Барма Кристина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.03.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close