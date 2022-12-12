Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лоскутов Нестор Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Соловьев Василий Георгиев
Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов
Рождение ребёнка
07.07.1918
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно