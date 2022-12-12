Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна

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Место рождения

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лоскутов Нестор Лаврентьевич

Мать: не указана

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Василий Георгиев

Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.07.1918

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Соловьев Георгий Степанов

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Георгий Степанов

Смерть
Неизвестно
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