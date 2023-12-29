Философов Иван Никитин
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Философов Никита Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Философова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Философова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
12.02.1779
Дочь: (Философов) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова