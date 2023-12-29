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Философов Иван Никитин

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Философов Никита Андреев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761

Сын: Философов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Философова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Философов Никита Иванов

Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
12.02.1779

Дочь: (Философов) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Философов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Философова Авдотья Петрова

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