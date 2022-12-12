Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Григорий Феофилактович
Мать: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Архип Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно