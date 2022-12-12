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Иван Григорьевич

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Григорий Феофилактович

Мать: Евдокия Яковлевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Архип Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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