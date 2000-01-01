Осинкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти20.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1934
Рождение ребёнка
1938
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.12.1941