Осинкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Лаврентьевна

Смерть
20.12.1941
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