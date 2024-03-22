Дорин Александр Доримедонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорин Александр Доримедонтович

Место рождения

Дунайка, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.09.1914 ст.

Сын: Дорин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Дорина София Николаевна

Дунайка, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.

Дочь: Дорина Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Дорина София Николаевна

Дунайка, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорина София Николаевна

Смерть
Неизвестно
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