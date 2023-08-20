Келязов Никанор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келязов Никанор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1892

Жена: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 715 (1892 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка Поручитель: Килязов Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Килязов Никифор Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Килязова Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
13.09.1897

Дочь: Евфимия Никаноровна

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО"Фонд №389Опись №1Дело №874 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Любимовка, Марковка за 1897 г. 1 января 1897 — 31 декабря 1897 ГБУ "ОГАОО", фонд №389... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 12.02.1899

Сын: Келязов Кирилл Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Келязов Георгий Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1025 1901 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Келязова Синклитикия Никаноровна

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1127, 1904 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемник: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
31.07.1905

Дочь: Соломония Никаноровна

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка за 1905 г. 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Келязов Павел Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1564 (1907г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Казанка, Логачевка, Любимовка Восприемник: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Келязов Косьма Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c686-762f-46e4-adc1-1bcff49... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Келязова Петр Никанорович

Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389Опись №1Дело №1923 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1913 г. 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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