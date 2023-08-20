Келязов Никанор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1892
Фонд 389 Опись 1 Дело 715 (1892 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка Поручитель: Килязов Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Килязов Никифор Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Килязова Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
13.09.1897
Дочь: Евфимия Никаноровна
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
ГБУ "ОГАОО"Фонд №389Опись №1Дело №874 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Любимовка, Марковка за 1897 г. 1 января 1897 — 31 декабря 1897 ГБУ "ОГАОО", фонд №389... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 12.02.1899
Сын: Келязов Кирилл Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Келязов Георгий Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1025 1901 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Келязова Синклитикия Никаноровна
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1127, 1904 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемник: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
31.07.1905
Дочь: Соломония Никаноровна
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка за 1905 г. 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1907
Сын: Келязов Павел Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1564 (1907г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Казанка, Логачевка, Любимовка Восприемник: Келязов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Келязов Косьма Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c686-762f-46e4-adc1-1bcff49... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1913
Сын: Келязова Петр Никанорович
Мать ребёнка: Келязова Наталья Гавриловна
Фонд №389Опись №1Дело №1923 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1913 г. 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, ... Показать все
Смерть
Неизвестно