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(Закутаева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1896 ст.

Отец: Закутаев Василий Дмитриевич

Мать: Закутаева Анна Ивановна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 579
Крещение
05.06.1896 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Илья Павлович Горбунов; Ефремовского мещанина Сергея Николаевича Полякова жена Елена Егоровна.
Смерть
Неизвестно

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