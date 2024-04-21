(Закутаева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1896 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 579
Крещение
05.06.1896 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Илья Павлович Горбунов; Ефремовского мещанина Сергея Николаевича Полякова жена Елена Егоровна.
Смерть
Неизвестно