Чермошенцев Савелий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чермошенцева Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чермошенцева Домна Савельевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна
Рождение ребёнка
05.03.1857
Сын: Чермошенцев Феофан Савельевич
Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна