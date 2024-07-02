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Чермошенцев Савелий Михайлович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чермошенцева Михаил Захарович

Мать: Чермошенцева Прасковья Архиповна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермошенцева Настасья Устиновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чермошенцева Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чермошенцева Домна Савельевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1857

Сын: Чермошенцев Феофан Савельевич

Мать ребёнка: Чермошенцева Настасья Устиновна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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