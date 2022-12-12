Енговатова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Енговатов Лука Прокопьев

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Енговатов Семен Прокопьев

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Енговатов Федор Прокопьев

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1801 ст.

Сын: Енговатов Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Енговатова Пелагея Прокопьева

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Енговатов Карп Прокопьев

Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Прокопий Абрамов

Смерть
Между 1816 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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