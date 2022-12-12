Енговатова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Енговатов Семен Прокопьев
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Енговатов Федор Прокопьев
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
02.08.1801 ст.
Сын: Енговатов Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Енговатова Пелагея Прокопьева
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Енговатов Прокопий Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834